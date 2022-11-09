Школы смогут вводить начальную военную подготовку с 5-го класса

Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию одобрило программы учебного предмета «Основы военной подготовки» и учебного курса «Основы военно-морской подготовки». Документ гласит, что предмет может изучаться с пятого по одиннадцатый класс по часу в неделю. «Основы военной подготовки» также предусматривают полевые занятия для десятых классов общим сроком в 12 учебных дней.