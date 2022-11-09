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Школы смогут вводить начальную военную подготовку с 5-го класса
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:39

Школы могут самостоятельно вводить курсы начальной военной подготовки (НВП), гласит информационная справка от Минпросвещения. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В справке сказано, что школы могут самостоятельно принять решение о включении в учебный план предметов и курсов по изучению НВП с учетом потребностей и интересов школьников и их родителей.

Федеральное учебно-методическое объединение по общему образованию одобрило программы учебного предмета «Основы военной подготовки» и учебного курса «Основы военно-морской подготовки». Документ гласит, что предмет может изучаться с пятого по одиннадцатый класс по часу в неделю. «Основы военной подготовки» также предусматривают полевые занятия для десятых классов общим сроком в 12 учебных дней.

Курс по основам военно-морской подготовки может изучаться в школах с пятого по девятый класс (174 часа) и с десятого по одиннадцатый (69 часов).

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке будет введен в школах России со следующего учебного года.

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