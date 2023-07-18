По делу Блиновской арестовали 21 объект недвижимости и около 100 млн рублей в разной валюте

Суд в Москве в рамках уголовного дела против Елены Блиновской и ее супруга о неуплате налогов наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера, примерно 100 млн рублей в разной валюте и коллекционные золотые монеты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Суд арестовал 46 млн рублей, 292 тыс. долларов, 123 юаня и 5 дзао. Среди арестованных коллекционных монет — монеты номиналом 10 рублей (7 штук), монеты Георгий Победоносец (80 штук), монеты в индивидуальных футлярах (12 шт), монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль.
В Пресненском суде Москвы добавили, что по делу Блиновской также наложен арест на 21 объект недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, а также элитная квартира в Москве.
Представители Елены Блиновской намерены обжаловать все аресты, решения суда пока не вступили в силу.
Весной в России возбудили серию уголовных дел о неуплате налогов против популярных блогеров. ФНС организовала массовые проверки. С обвинениями от правоохранителей столкнулись среди прочих Лерчек и ее муж, «королева марафонов» Елена Блиновская и Александра Митрошина.
Блиновская не доплатила в госбюджет 918 млн рублей, а помимо неуплаты налогов ей предъявили обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. В ходе допроса она признала вину и раскаялась в содеянном. В итоге она была помещена под домашний арест.
Супругу Елене Блиновской Алексею назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Блиновскому запретили пользоваться интернетом и почтой, общаться с участниками судопроизводства по его делу, включая свидетелей и иных обвиняемых. С женой общаться ему разрешили.
Как отмечает ТАСС, по делу Блиновской ранее также арестовали более 30 счетов в иностранных банках и 136 счетов в различных столичных банках, принадлежащих самой обвиняемой и ее мужу. Сумма арестованных денежных средств превышает сотни миллионов рублей.