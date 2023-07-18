По делу Блиновской арестовали 21 объект недвижимости и около 100 млн рублей в разной валюте

Блиновская не доплатила в госбюджет 918 млн рублей, а помимо неуплаты налогов ей предъявили обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. В ходе допроса она признала вину и раскаялась в содеянном. В итоге она была помещена под домашний арест.