Мужу Елены Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов и отмывании денег

Мужу Елены Блиновской Алексею предъявили обвинение в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, Блиновская распределяла денежный поток от своих проектов по нескольким юридическим лицам, таким образом занижая свой доход. Алексея представитель СК называет пособником преступления и говорит, что он помогал создательнице «Марафона желаний» находить индивидуальных предпринимателей и других юридических лиц для дальнейшего дробления бизнеса.
Блогерка Елена Блиновская была задержана при попытке выехать из России в Беларусь на арендованном автомобиле 27 апреля. При себе у нее были билеты на самолет в другую страну. В МВД сообщили, что она знала о проверке, которая проводится в отношении ее бизнеса, и пыталась скрыться от уголовного преследования.
Ей предъявлено обвинение в неуплате налогов на 918 млн рублей и отмывании денег в особо крупном размере. В ходе допроса она признала вину и раскаялась в содеянном. В итоге она была помещена под домашний арест.
Как рассказал глава СК Бастрыкин, на данный момент Блиновская возместила лишь 10 млн рублей неуплаченных налогов, «мизерную часть налоговой задолженности». Также он допустил, что в отношении популярных блогеров будут проведены новые проверки.
Кроме Блиновской, обвинения по тем же статьям предъявлены Валерии и Артему Чекалиным, а также Александре Митрошиной. Последняя уже перевела недостающую сумму государству.