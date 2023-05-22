Адвокат Лерчек сообщил, что блогерка полностью выплатила долги по налогам

Позже стало известно о втором уголовном деле против Лерчек и ее мужа. Супругов подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины, «действуя группой лиц по предварительному сговору», легализовали 130 млн рублей, купив на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».