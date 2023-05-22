Адвокат Лерчек сообщил, что блогерка полностью выплатила долги по налогам

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины полностью выплатили долги по налогам, из‑за которых против них возбудили уголовное дело. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на их адвоката Константина Третьякова.
«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — отметил он.
Сейчас защита ждет реакции следствия. Дальнейшее развитие событий интересно другим лицам, попавшим под уголовное преследование по схожим обвинениям: они стоят перед выбором, платить ли добровольно доначисленные налоги, говорит Третьяков.
7 марта СК возбудил в отношении Лерчек и ее мужа уголовное дело о неуплате налогов в 300 млн рублей. По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022-го блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов.
Позже стало известно о втором уголовном деле против Лерчек и ее мужа. Супругов подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины, «действуя группой лиц по предварительному сговору», легализовали 130 млн рублей, купив на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
16 марта суд избрал Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Ограничивать передвижения суд не стал.