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Адвокат Лерчек сообщил, что блогерка полностью выплатила долги по налогам

Семён Гудошников
Сегодня в 11:16

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины полностью выплатили долги по налогам, из‑за которых против них возбудили уголовное дело. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на их адвоката Константина Третьякова.

«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела», — отметил он.

Сейчас защита ждет реакции следствия. Дальнейшее развитие событий интересно другим лицам, попавшим под уголовное преследование по схожим обвинениям: они стоят перед выбором, платить ли добровольно доначисленные налоги, говорит Третьяков.

7 марта СК возбудил в отношении Лерчек и ее мужа уголовное дело о неуплате налогов в 300 млн рублей. По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022-го блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов.

Позже стало известно о втором уголовном деле против Лерчек и ее мужа. Супругов подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в апреле 2021 года Чекалины, «действуя группой лиц по предварительному сговору», легализовали 130 млн рублей, купив на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

16 марта суд избрал Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им запрещено пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Ограничивать передвижения суд не стал.

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Константин Третьяков
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