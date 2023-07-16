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«Талибан»* попросил российского посла упростить выдачу виз афганцам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:53

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки, входящий в правительство «Талибана»*, попросил российского посла в Кабуле Дмитрия Жирнова упростить выдачу виз афганцам и бизнесменам. Об этом сообщает ToloNews в своем телеграм-канале.

Моттаки предложил это в рамках встречи в «московском формате», созданном для урегулирования ситуации в Афганистане. Представитель талибов назвал встречу «важной для налаживания координации между странами». Какой ответ дала российская сторона на просьбу «Талибана», не уточняется.

В сентябре 2022 года российское посольство в Афганистане приостановило выдачу виз и документов «до особого уведомления» после взрыва возле консульского отдела в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии. До этого «Талибан» гарантировал российским послам безопасность.

С момента захвата талибами власти в Афганистане женщинам запретили получать образование, в том числе школьное, заниматься спортом и закрыли все салоны красоты для женщин. В августе 2022-го афганские женщины вышли на демонстрацию против нарушения их прав.

* «Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Амир ХанДмитрий Жирнов
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