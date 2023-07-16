«Талибан»* попросил российского посла упростить выдачу виз афганцам

В сентябре 2022 года российское посольство в Афганистане приостановило выдачу виз и документов «до особого уведомления» после взрыва возле консульского отдела в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии. До этого «Талибан» гарантировал российским послам безопасность.