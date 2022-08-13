В Афганистане женщины вышли на протест против нарушения их прав талибами

В Кабуле, столице Афганистана, женщины вышли на демонстрацию. Они требуют от лидеров движения «Талибан»* прекратить нарушать их права, сообщает РИА «Новости».

Женщины устроили акцию протеста в преддверии 15 августа — год назад в этот день талибы вошли в Кабул. Они вышли с лозунгами в защиту своей свободы, а также права на образования и работу.

Для разгона демонстрации талибы начали стрелять в воздух. В результате пострадали два журналиста — один из них работает в газете Afghan Times, другой — в Roidad News. Также есть раненые среди женщин, участвовавших в протесте.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.