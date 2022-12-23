Талибы объяснили запрет на образование для женщин

Члены радикального движения «Талибан»*, захватившие власть в Афганистане, объяснили запрет на образование для женщин. Об их заявлении рассказало издание Tolo News.
Министр высшего образования Нада Мухаммед Надим пояснил, что к запрету привели четыре причины. Одной из них стало то, что девушки посещали занятия без сопровождения мужчин, другой — то, что они нарушали правила ношения хиджаба.
Кроме того, по словам министра, в учебных заведениях продолжали обучать совместно женщин и мужчин — против такой организации учебного процесса выступал «Талибан»*.
Также талибов не устроило, что некоторые девушки получали образование на факультетах, которые якобы противоречат исламскому праву. В частности, одобрения «Талибана»* не получили машиностроение и сельское хозяйство.
«Текущая учебная программа включает в себя по меньшей мере 160 областей. Среди них были некоторые специальности, которые противоречили достоинству и гордости женщин и афганской культуре», — отметил Надим.
В Афганистане ввели запрет на любое образование для женщин, включая школьное, написал The Wall Street Journal. Женщинам запретили также работать в школах. Кроме того, им закрыли доступ в мечети и религиозные семинарии.
Ранее Нада Мухаммед Надим назвал образование для женщин частью иностранной культуры, которую насаждали в стране в XX веке. Политик вступил в свою должность после захвата власти талибами в 2021 году.
*«Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.