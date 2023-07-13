Премьера «Оппенгеймера» в Лондоне пройдет на час раньше, чтобы успеть до забастовки Гильдии актеров

Universal проведет премьеру «Оппенгеймера» в Лондоне на час раньше, чтобы исполнители ролей успели принять в ней участие до возможного начала забастовки Гильдии актеров США. Мероприятие начнется в 16.45 по местному времени вместо 17.45, узнал Variety.