Премьера «Оппенгеймера» в Лондоне пройдет на час раньше, чтобы успеть до забастовки Гильдии актеров

Universal проведет премьеру «Оппенгеймера» в Лондоне на час раньше, чтобы исполнители ролей успели принять в ней участие до возможного начала забастовки Гильдии актеров США. Мероприятие начнется в 16.45 по местному времени вместо 17.45, узнал Variety.
Студия надеется, что за эти 60 минут до начала забастовки Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-мл., Мэтт Деймон, Эмили Блант и Флоренс Пью успеют попозировать для фотографов и дать интервью, не нарушая правила актерской гильдии SAG-AFTRA.
Ранее 13 июля SAG-AFTRA объявила о подготовке к первой с 1980 года забастовке, после того как переговоры с крупнейшими студиями и стриминговыми сервисами провалились. 98% членов профсоюза проголосовали за разрешение забастовки.
Если забастовка начнется, то актеры не смогут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры.
Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей. Однако продюсированием и режиссурой при этом они могут заниматься и дальше. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.