В сети появились кадры со съемок «Дедпула 3». На них дерутся Дедпул и Росомаха

Daily Mail приводит подробности сюжета будущей картины. В ней Дэдпул с помощью машины перемещения во времени Кейбла (его играл Джош Бролин во второй части) отправляется спасать Росомаху перед его смертью в 2029 году (это происходит в «Логане»), и они теряются в Мультивселенной. За героями гонится агент Управления временными изменениями Мобиус М. Мобиус, ранее появлявшийся в сериале про Локи.