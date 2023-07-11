Реклама
Новости

В сети появились кадры со съемок «Дедпула 3». На них дерутся Дедпул и Росомаха

Максим Саблин
Сегодня в 12:54

Издание Daily Mail опубликовало фото и видео со съемок «Дедпула 3». На них можно увидеть схватку героев Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, рассмотреть их трюки и декорации.

Судя по кадрам, в новой картине киновселенной Marvel Росомаха наденет каноничный желто-синий костюм. Такой Логан носил в комиксах про Людей Х и одноименном мультсериале.

1 из 10
2 из 10
3 из 10
4 из 10
5 из 10
6 из 10
7 из 10
8 из 10
9 из 10
10 из 10

В этот съемочный день группа снимала драку между супергероями. В ролике британского таблоида можно увидеть сцену, где герой Джекмана поднимает пристегнутого к тросам Дедпула над землей, но тот вырывается и падает сопернику за спину.

Кроме этого на видео можно заметить куски огромного памятника из заставки «20th Century Fox». Именно этой компании принадлежали права на мутантов из графических романов Marvel, и она выпустила 7 фильмов о команде профессора Ксавье, 3 сольника Росомахи и два фильма о Дедпуле.

На ещё одном ролике запечатлено продолжение их перебранки. Например, здесь Росомаха кидает в оппонента чем‑то красным, отчего тот отлетает и пробивает спиной бетонную стену.

Daily Mail приводит подробности сюжета будущей картины. В ней Дэдпул с помощью машины перемещения во времени Кейбла (его играл Джош Бролин во второй части) отправляется спасать Росомаху перед его смертью в 2029 году (это происходит в «Логане»), и они теряются в Мультивселенной. За героями гонится агент Управления временными изменениями Мобиус М. Мобиус, ранее появлявшийся в сериале про Локи.

Также известно, что злодейку в новом фильме исполнила Эмма Коррин («Корона»). Рейнольдс так комментировал ее участие: 'Пополнение в семье! Семья Дэдпула, для ясности. Которая совсем как настоящая семья, только с меньшим количеством ругательств… Добро пожаловать, Эмма Коррин!». Премьера «Дэдпула 3» назначена на 6 сентября 2024 года.

расскажите друзьям
люди
Райан РейнольдсХью ДжекманДжош Бролин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»