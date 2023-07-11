В сети появились кадры со съемок «Дедпула 3». На них дерутся Дедпул и Росомаха

Издание Daily Mail опубликовало фото и видео со съемок «Дедпула 3». На них можно увидеть схватку героев Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, рассмотреть их трюки и декорации.
Судя по кадрам, в новой картине киновселенной Marvel Росомаха наденет каноничный желто-синий костюм. Такой Логан носил в комиксах про Людей Х и одноименном мультсериале.
В этот съемочный день группа снимала драку между супергероями. В ролике британского таблоида можно увидеть сцену, где герой Джекмана поднимает пристегнутого к тросам Дедпула над землей, но тот вырывается и падает сопернику за спину.
Кроме этого на видео можно заметить куски огромного памятника из заставки «20th Century Fox». Именно этой компании принадлежали права на мутантов из графических романов Marvel, и она выпустила 7 фильмов о команде профессора Ксавье, 3 сольника Росомахи и два фильма о Дедпуле.
На ещё одном ролике запечатлено продолжение их перебранки. Например, здесь Росомаха кидает в оппонента чем‑то красным, отчего тот отлетает и пробивает спиной бетонную стену.
Daily Mail приводит подробности сюжета будущей картины. В ней Дэдпул с помощью машины перемещения во времени Кейбла (его играл Джош Бролин во второй части) отправляется спасать Росомаху перед его смертью в 2029 году (это происходит в «Логане»), и они теряются в Мультивселенной. За героями гонится агент Управления временными изменениями Мобиус М. Мобиус, ранее появлявшийся в сериале про Локи.
Также известно, что злодейку в новом фильме исполнила Эмма Коррин («Корона»). Рейнольдс так комментировал ее участие: 'Пополнение в семье! Семья Дэдпула, для ясности. Которая совсем как настоящая семья, только с меньшим количеством ругательств… Добро пожаловать, Эмма Коррин!». Премьера «Дэдпула 3» назначена на 6 сентября 2024 года.