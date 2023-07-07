THR: Дженнифер Гарнер вернется к роли Электры в «Дэдпуле 3»

Американская актриса Дженнифер Гарнер, известная по фильмам «Перл-Харбор» и «Из 13 в 30», вернется к роли супергероини Электры в третьем «Дэдпуле». Об этом написал The Hollywood Reporter.
Издание со ссылкой на несколько анонимных источников утверждает, что Гарнер вновь сыграет могущественную убийцу со сверхъестественными силами спустя почти 20 лет после релиза ленты «Электра».
«Электра» вышла на экраны в 2005 году. Фэнтези-боевик рассказал о женщине, способной управлять временем и течением жизни, которой приказывают убить девочку-подростка и его отца. Фильм был спин-оффом «Сорвиголовы».
«Дэдпул 3» должен выйти в кинопрокат в мае 2024 года. В нем можно будет увидеть Райана Рейнольдса, а также Хью Джекмана в культовой роли Росомахи. Режиссером картины выступает Шон Леви.
Продюсерами третьей части «Дэдпула» стали Кевин Файги, Леви и Рейнольс. Последние двое написали сценарий ленты в соавторстве с Полом Верником, Реттом Ризов и Зебом Уэллсом.