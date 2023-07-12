Патриарх Кирилл и министр культуры подписали договор о передаче «Троицы» в Лавру

Патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор о передаче «Троицы» Андрея Рублева в безвозмездное пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Об этом говорится на сайте РПЦ.
Церемония подписания договора между Третьяковкой о Лаврой проходила в Портретном зале Александро-Невской лавры. На ней присутствовали губернатор Александр Беглов, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, представители духовенства.
«Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность. И документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской и народ наш лишался возможности возносить перед ними свои молитвы», — заявил патриарх Кирилл, назвал подписание договора «историческим событием».
16 мая президент России Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви. Планировалось, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя на две недели — с 4 по 18 июня, но затем этот срок увеличили на месяц.
Далее «Троица» должна направиться на реставрацию в Центр имени Грабаря. Сколько будут длиться работы, неизвестно. РПЦ планировала после храма Христа Спасителя вернуть икону на историческое место — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
До перемещения «Троицы» в храм специалисты из Третьяковской галереи пришли к выводу, что икону нельзя вывозить из музея. Причиной реставраторы назвали ее «сложное и нестабильное состояние, а также непредсказуемость продолжающегося процесса негативных изменений».
Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422 и 1427 годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. Икона покидала стены музея лишь дважды: во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.
Демонстрация «Троицы» в лавре, по мнению специалистов Третьяковки, привела к тяжелым последствиям для иконы. «Произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности», — поясняют они.