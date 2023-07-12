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Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC

Максим Саблин
Сегодня в 10:20

Марк Цукерберг опубликовал совместное фото с чемпионами UFC. Изображение появилось на его странице в инстаграме.

На фото из спортзала он изображен с чемпионом UFC в среднем весе новозеландцем Исраэлем Адесанья и чемпионом UFC в легком весе австралийцем Александром Волкановски.

«Для меня большая честь тренироваться с вами, ребята!» — написал Цукерберг на своей странице в инстаграме*.

Фото появилось после порции оскорблений от Илона Маска в адрес главы Meta*. В своем твиттере самый богатый человек мира назвал его куколдом и предложил «буквально помериться членами».

Кроме этого Маск обрушился на новую соцсеть Threads*, конкурирующую с его Twitter. Он заблокировал ссылки, ведущие в сервис от Meta, и пригрозил ему судебным иском.

21 июня Маск вызвал Цукерберга на бой. Ему не понравилось, что гендиректор Meta* намерен запустить аналог Twitter. Марк Цукерберг не растерялся и попросил назначить место поединка.

Цукерберг занимается джиу-джитсу уже около года. В мае он впервые поучаствовал в турнире, где выиграл золотую и серебряную медали. А спустя несколько дней после вызова Маска ему провел тренировку ученый и подкастер Лекс Фридман, у которого черный пояс по этому виду спорта.

Илон Маск решил не выпадать из инфополя и тоже сходил на тренировку к Фридману. Тот сказал, что поражен мощью и мастерством предпринимателя как на ногах, так и в партере. Мастера вдохновляет, что Маск и Цукерберг занялись боевыми искусствами, но он думает, что мир будет лучше, если все ограничится тренировками и не перейдет в сражение в клетке.

* — Instagram и Threads принадлежит Meta Platforms, компания признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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Марк ЦукербергИлон МаскАлександр Волкановски
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