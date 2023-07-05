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Илона Маска назвали самым богатым человеком в мире

Максим Саблин
Сегодня в 16:17

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию рейтинга самых богатых людей мира. Его первую строчку занял Илон Маск, чей капитал составляет 247 млрд долларов.

В тройке богатейших также основатель LVMH Бернар Арно (199 млрд) и глава Amazon Джефф Безос (155 млрд).

По оценке журналистов, владелец Tesla за прошедший год нарастил свое состояние на 110 млрд долларов — он так же лидирует по этому показателю.

Его оппонент по ожидаемому матчу в клетке Марк Цукерберг заработал за прошлый год 58,6 млрд долларов, однако в целом среди других богачей он лишь на 9-м месте. Джефф Безос стал третьим самым прибыльным миллиардером, он поднял 47,6 млрд долларов за 12 месяцев.

Из россиян в топ-100 попали Владимир Потанин (50-е место, 28,7 млрд), Леонид Михельсон (55-е место, 26,2 млрд), Владимир Лисин (67-е место, 23,4 млрд), Вагит Алекперов (84-е место, 20,2 млрд), Алексей Мордашов (92-е место, 18,6 млрд) и Алишер Усманов (94-е место, 18,5 млрд). Всего в списке 24 миллиардера из России.

Вот как выглядит топ-25:

  1. Илон Маск — 247 млрд долларов — США
  2. Бернар Арно — 199 млрд долларов — Франция
  3. Джефф Безос — 155 млрд долларов — США
  4. Билл Гейтс — 134 млрд долларов — США
  5. Ларри Эллисон — 132 млрд долларов — США
  6. Стив Балмер — 117 млрд долларов — США
  7. Уоррен Баффетт — 115 млрд долларов — США
  8. Ларри Пейдж — 110 млрд долларов — США
  9. Марк Цукерберг — 104 млрд долларов — США
  10. Сергей Брин — 104 млрд долларов — США
  11. Карлос Слим — 97,2 млрд долларов — Мексика
  12. Франсуаза Беттанкур-Майерс — 92,6 млрд долларов — Франция
  13. Мукеш Амбани — 90,6 млрд долларов — Индия
  14. Амансио Ортега — 77,5 млрд долларов — Испания
  15. Джим Уолтон — 71,9 млрд долларов — США
  16. Роб Уолтон — 69,9 млрд долларов — США
  17. Элис Уолтон — 68,9 млрд долларов — США
  18. Чжун Шаньшань — 64,1 млрд долларов — Китай
  19. Чарлз Кох — 62,2 млрд долларов — США
  20. Джулия Флешер-Кох и семья — 62,2 млрд долларов — США
  21. Гаутам Адани — 60,3 млрд долларов — Индия
  22. Жаклин Баджер Марс — 59,8 млрд долларов — США
  23. Джон Марс — 59,8 млрд долларов — США
  24. Майкл Делл — 59,5 млрд долларов — США
  25. Ален Вертхаймер — 51,2 млрд долларов — Франция
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