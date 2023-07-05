Илона Маска назвали самым богатым человеком в мире

Его оппонент по ожидаемому матчу в клетке Марк Цукерберг заработал за прошлый год 58,6 млрд долларов, однако в целом среди других богачей он лишь на 9-м месте. Джефф Безос стал третьим самым прибыльным миллиардером, он поднял 47,6 млрд долларов за 12 месяцев.