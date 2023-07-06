СМИ: Twitter пригрозил судебным иском Meta* из‑за запуска Threads

Threads запустилась 6 июня. По словам Цукерберга, за первые четыре часа после запуска приложения в нем зарегистрировались более 5 млн пользователей, а через семь — более 10 млн. Threads занял первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России.



* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.