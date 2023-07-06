СМИ: Twitter пригрозил судебным иском Meta* из‑за запуска Threads

Twitter угрожает судебным иском компании Meta* из‑за своей новой соцсети Threads. Медиагиганта обвинили в переманивании бывших сотрудников для создания приложения-аналога, передает Semafor со ссылкой на письмо юриста Twitter Алекса Спиро в своем распоряжении.
Письмо адресовано гендиректору Meta Марку Цукербергу. В документе компания обвиняется в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности».
Спиро обвинил Meta в найме десятков бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации». По его словам, Meta поручила этим сотрудникам разработать Threads с конкретным намерением — создать аналог твиттера в нарушение законодательства и обязательств работников перед Twitter.
Источник Meta сообщил Semafor, что обвинения Twitter беспочвенны. Никто из работников ранее не работает в Twitter, заявил он.
Threads запустилась 6 июня. По словам Цукерберга, за первые четыре часа после запуска приложения в нем зарегистрировались более 5 млн пользователей, а через семь — более 10 млн. Threads занял первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России.
* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.