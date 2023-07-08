«Это намного больше, чем мы ожидали»: за два дня в Threads* появились 70 млн пользователей

Threads запустилась 6 июля. По словам Цукерберга, за первые четыре часа после начала работы приложения в нем зарегистрировались более 5 млн пользователей, а через семь — более 10 млн. Threads занял первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в США и России.