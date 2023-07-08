«Это намного больше, чем мы ожидали»: за два дня в Threads* появились 70 млн пользователей

Новая соцсеть Threads*, известная как аналог Twitter от Марка Цукерберга, обзавелась 70 млн пользователей спустя два дня с момента запуска. Об этом сообщает Bloomberg.
«Сегодня утром в Threads зарегистрировались 70 миллионов человек. Это намного больше, чем мы ожидали», — написал Цукерберг на своей странице в Threads.
Threads запустилась 6 июля. По словам Цукерберга, за первые четыре часа после начала работы приложения в нем зарегистрировались более 5 млн пользователей, а через семь — более 10 млн. Threads занял первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в США и России.
В Threads, который очень похож на твиттер, пользователи могут публиковать текст и ссылки, а также комментировать чужие посты или делиться ими у себя на странице. Приложение позволяет переносить свои данные и подписчиков из инстаграма*.
Twitter уже пригрозил судебным иском компании Meta* из‑за своей новой соцсети Threads. Медиагиганта обвинили в переманивании бывших сотрудников для создания приложения-аналога.
* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Threads и Instagram в стране запрещена.