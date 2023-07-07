«Нет нюдсов, ноль тредов про Тбилиси»: как новую соцсеть Threads* встречают в твиттере

Появление Threads* — продолжение противостояния Илона Маска и Марка Цукерберга, ведь приложение представляет из себя прямого конкурента Twitter. Механика проста: пользователи оставляют текстовые сообщения до 500 символов (в твиттере — до 280), к ним можно прикреплять ссылки, фото и видеозаписи длиной до пяти минут. Twitter уже угрожает судебным иском компании Meta* и обвиняет ту в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». Юрист Алекс Спиро, адресовавший письмо Цукербергу, утверждает, что тот нанял десятки бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации». Американский миллиардер, который приобрел соцсеть в октябре 2022 года, сократил штат более чем в 3,5 раза — с 7500 человек до менее чем 2000. Но в Meta* утверждают, что обвинения в найме этих сотрудников не имеют реальных оснований.