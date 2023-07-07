«Нет нюдсов, ноль тредов про Тбилиси»: как новую соцсеть Threads* встречают в твиттере

Американская корпорация Meta* запустила новую соцсеть, которая получила название Threads*. По словам главы медиагиганта Марка Цукерберга, за первые семь часов после запуска приложения в нем зарегистрировалось более 10 миллионов пользователей. Кроме того, оно заняло первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России и США. В РФ доступ возможен только через прокси-серверы.
В Threads* могут попасть только те, у кого уже установлен Instagram*: регистрация осуществляется через учетную запись, и после этого в шапке профиля автоматически появляется кликабельная ссылка на аккаунт — число в ней означает, каким по счету пользователь присоединился к новой соцсети.
Появление Threads* — продолжение противостояния Илона Маска и Марка Цукерберга, ведь приложение представляет из себя прямого конкурента Twitter. Механика проста: пользователи оставляют текстовые сообщения до 500 символов (в твиттере — до 280), к ним можно прикреплять ссылки, фото и видеозаписи длиной до пяти минут. Twitter уже угрожает судебным иском компании Meta* и обвиняет ту в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». Юрист Алекс Спиро, адресовавший письмо Цукербергу, утверждает, что тот нанял десятки бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации». Американский миллиардер, который приобрел соцсеть в октябре 2022 года, сократил штат более чем в 3,5 раза — с 7500 человек до менее чем 2000. Но в Meta* утверждают, что обвинения в найме этих сотрудников не имеют реальных оснований.
Удалить свой аккаунт в Threads* нельзя, не затронув профиль в Instagram*: это одна соцсеть, а не две самостоятельные. Об этом говорится в политике конфиденциальности сервиса.
Пользователи твиттера, протестировавшие новое приложение, делятся впечатлениями
«Эсэмэмщики, которым из‑за Илона Маска теперь нужно публиковать одну и ту же шутку в 18 разных приложениях».
«Возвращаюсь в твиттер, после того как зашла в тредс*». Надпись на плакате: «Добро пожаловать домой, изменник».
Комментаторы шутят, что чувствуют себя изменниками твиттера, установив новую соцсеть, и иронизируют над пользователями Threads*, которые удивляются, что его формат по сути представляет из себя общемировой чат. Приложения, по мнению @imromien, производят совершенно разное впечатление: если твиттер — «про жизнь без лоска, что‑то уютное, домашнее, родное», то тредс* — «блеск, роскошь и красивая жизнь». И пока одни пытаются подсчитать, сколько часов остается на сон, если теперь надо уделять время еще одной соцсети, другие отмечают, что там, как ни странно, пока нет нюдсов и тредов про Тбилиси. Тем временем другие завсегдатаи твиттера собираются «показать глубины текстового разложения» тем, кто «слишком долго нежился в роскоши и позитивных вибрациях».
* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.