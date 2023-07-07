Реклама
Новости

«Нет нюдсов, ноль тредов про Тбилиси»: как новую соцсеть Threads* встречают в твиттере

Анна Красюк
Сегодня в 15:24

Американская корпорация Meta* запустила новую соцсеть, которая получила название Threads*. По словам главы медиагиганта Марка Цукерберга, за первые семь часов после запуска приложения в нем зарегистрировалось более 10 миллионов пользователей. Кроме того, оно заняло первое место в топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России и США. В РФ доступ возможен только через прокси-серверы.

В Threads* могут попасть только те, у кого уже установлен Instagram*: регистрация осуществляется через учетную запись, и после этого в шапке профиля автоматически появляется кликабельная ссылка на аккаунт — число в ней означает, каким по счету пользователь присоединился к новой соцсети.

Появление Threads* — продолжение противостояния Илона Маска и Марка Цукерберга, ведь приложение представляет из себя прямого конкурента Twitter. Механика проста: пользователи оставляют текстовые сообщения до 500 символов (в твиттере — до 280), к ним можно прикреплять ссылки, фото и видеозаписи длиной до пяти минут. Twitter уже угрожает судебным иском компании Meta* и обвиняет ту в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». Юрист Алекс Спиро, адресовавший письмо Цукербергу, утверждает, что тот нанял десятки бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации». Американский миллиардер, который приобрел соцсеть в октябре 2022 года, сократил штат более чем в 3,5 раза — с 7500 человек до менее чем 2000. Но в Meta* утверждают, что обвинения в найме этих сотрудников не имеют реальных оснований.

Удалить свой аккаунт в Threads* нельзя, не затронув профиль в Instagram*: это одна соцсеть, а не две самостоятельные. Об этом говорится в политике конфиденциальности сервиса.

Пользователи твиттера, протестировавшие новое приложение, делятся впечатлениями

«Эсэмэмщики, которым из‑за Илона Маска теперь нужно публиковать одну и ту же шутку в 18 разных приложениях».

1 из 10

«Возвращаюсь в твиттер, после того как зашла в тредс*». Надпись на плакате: «Добро пожаловать домой, изменник».

2 из 10
3 из 10
4 из 10
5 из 10
6 из 10
7 из 10
8 из 10
9 из 10
10 из 10

Комментаторы шутят, что чувствуют себя изменниками твиттера, установив новую соцсеть, и иронизируют над пользователями Threads*, которые удивляются, что его формат по сути представляет из себя общемировой чат. Приложения, по мнению @imromien, производят совершенно разное впечатление: если твиттер — «про жизнь без лоска, что‑то уютное, домашнее, родное», то тредс* — «блеск, роскошь и красивая жизнь». И пока одни пытаются подсчитать, сколько часов остается на сон, если теперь надо уделять время еще одной соцсети, другие отмечают, что там, как ни странно, пока нет нюдсов и тредов про Тбилиси. Тем временем другие завсегдатаи твиттера собираются «показать глубины текстового разложения» тем, кто «слишком долго нежился в роскоши и позитивных вибрациях».

* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.

Подробности по теме
Нюдсочетверг: как твиттер раз в неделю меняет представления о телесности и сексуальности
расскажите друзьям
люди
Марк Цукерберг
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»