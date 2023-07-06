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Россия отзывает согласие на деятельность финского генконсульства в Петербурге

Виктория Шанина
Сегодня в 16:44

Российские власти в качестве ответной меры отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МИД России.

Об этом ведомство уже уведомило посла Финляндии в России. Также ему сообщили о высылке девяти финских дипломатов из страны.

В январе Финляндия временно закрыла отделение генерального консульства в Мурманске, которое работало при отделении в Петербурге, а спустя месяц приступила к строительству забора на границе с Россией.

В начале апреля Финляндия заморозила банковские счета и другие активы Российского центра науки и культуры. Спустя две недели власти страны арестовали здание РЦНК в Хельсинки и участок земли, на котором оно располагается.

Отмечалось, что такое решение приняли государственные приставы по требованию финского Министерства иностранных дел. При запросе МИД ссылался на «необходимость исполнения санкций Евросоюза».

В мае МИД Финляндии сообщила о блокировке российскими властями счетов посольства страны в Москве и генконсульства в Петербурге.

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