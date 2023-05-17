МИД Финляндии: Россия заблокировала счета посольства страны в Москве и генконсульства в Петербурге

Банковские счета представительств Финляндии в России заморожены. Об этом финское Министерство иностранных дел заявило местной газете Helsingin Sanomat.
В частности, финские власти не могут использовать счета посольства страны в Москве и генерального консульства, расположенного в Петербурге.
«Ситуация серьезная, и вопрос расследуется», — говорится в сообщении МИД.
В начале апреля Финляндия заморозила банковские счета и другие активы Российского центра науки и культуры. Спустя две недели власти страны арестовали здание РЦНК в Хельсинки и участок земли, на котором оно располагается.
Отмечалось, что такое решение приняли государственные приставы по требованию финского Министерства иностранных дел. При запросе МИД ссылался на «необходимость исполнения санкций Евросоюза».