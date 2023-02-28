Финляндия приступила к строительству забора на границе с РФ

Финляндия начала строительство тестового участка забора на границе с РФ, сообщает портал Yle. Работы начались со сруба деревьев по обеим сторонам пограничного перехода в городе Иматра, Южная Карелия.
Поначалу власти собираются построить забор длиной 3 километра. После возведения ему предстоят испытания морозами, тяжестью снега и «потенциальной массы людей, идущей с востока». Строительство должно быть закончено к концу июня.
Работы обойдутся в 6 млн евро. Забор будет построен на частных землях, поэтому властям придется договариваться с землевладельцами, но пока что с этим проблем нет. Пограничная служба выплатит им единовременную компенсацию за постоянный ущерб и неудобства.
В сентябре 2022 года, когда план строительства был закончен, финляндские власти заявляли о том, что забор появится только в наиболее рискованных районах, таких как приграничные переходы и прилегающие к ним районы.
«Решение о строительстве ограждения на нашей восточной границе является политической задачей, так как оно рассчитано на достаточно длительный срок эксплуатации и является дорогостоящим проектом ориентировочной стоимостью в сотни миллионов евро», — говорилось в заявлении погранслужбы Финляндии.