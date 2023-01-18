Финляндия приостанавливает работу генконсульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Финляндии временно закрывает отделение генерального консульства в Мурманске, которое работало при отделении в Петербурге. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
В финском МИД заявили, что причина такого решения в том, что в работе генконсульства нет необходимости. На деятельность российской дипмиссии в Финляндии оно не влияет.
«По оценкам МИД, в настоящее время Финляндии не нужно отделение в Мурманске из‑за существенного сокращения основных задач офиса. При необходимости отделение в дальнейшем возобновит работу», — говорится в пресс-релизе министерства.
В отделении проводят подготовку к закрытию, офис по работе с клиентами уже закрыт, но клиентов с визой пока обслуживают. Кроме того, пока еще можно подать заявку на получение шенгенской визы. С остальными вопросами нужно обращаться в генконсульство в Петербурге.