Финляндия приостанавливает работу генконсульства в Мурманске

В отделении проводят подготовку к закрытию, офис по работе с клиентами уже закрыт, но клиентов с визой пока обслуживают. Кроме того, пока еще можно подать заявку на получение шенгенской визы. С остальными вопросами нужно обращаться в генконсульство в Петербурге.