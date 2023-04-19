В Хельсинки арестовали здание Российского центра науки и культуры

Власти Финляндии арестовали здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки и участок земли, на котором оно располагается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную газету Helsingin Sanomat.
Соответствующее решение приняли государственные приставы по требованию финского Министерства иностранных дел. При запросе МИД ссылался на «необходимость исполнения санкций Евросоюза».
Пока действует арест, Россия и ее структуры не могут «передавать, уничтожать или закладывать [данное] имущество». Его площадь составляет 3300 квадратных метров.
В начале апреля Финляндия также заморозила банковские счета и другие активы Российского центра науки и культуры.
Узнавайте первыми о главных новостях и событиях — в нашем телеграм канале
расскажите друзьям