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Meta* выпустит аналог Twitter уже в июле. Соцсеть будет называться Threads

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:00

6 июля Meta* выпустит приложение Threads — аналог Twitter. Согласно описанию в App Store, соцсеть будет работать на базе Instagram*.

Создатели рассчитывают, что приложение станет местом, где сообщества собираются, чтобы обсудить все волнующие их вопросы.

Пользователи смогут следить за единомышленниками, взаимодействовать с ними, а также делиться своими идеями, мнением и результатами творчества.

В мае Bloomberg со ссылкой на инсайдеров писал, что новую платформу опробовали некоторые ее создатели — они несколько месяцев тайно вели свои странички в пока недоступной массам соцсети.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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