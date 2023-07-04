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Netflix напомнил, что Генри Кавилл всё ещё играет Ведьмака, но лишь разозлил зрителей

Максим Саблин
Сегодня в 16:09

Netflix запустил рекламную кампанию к новому сезону сериала «Ведьмак». В разных точках планеты сервис проецировал надпись «Да, он всё ещё Геральт в третьем сезоне» на стены зданий и каменный утес, а фото опубликовал в твиттере.

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Очевидно, стриминговая площадка имела в виду исполнителя главной роли Генри Кавилла. После завершения показа третьей части истории его заменит Лиам Хемсворт в следующих двух сезонах.

Об уходе Кавилла стало известно раньше выхода продолжения сериала. Вероятно, Netflix решил напомнить фанатам, что актер и поклонник одноименной видеоигры пока все ещё занят в проекте. Однако фолловеры аккаунта сервиса считали пост иначе — они решили, что их уговаривают посмотреть новый сезон только ради появления артиста из «Агентов А.Н.К.Л.» и «Человека из стали». А некоторые гадают, что будет в четвертой части, когда на экранах появится Хемсворт.

«Реклама для четвертого сезона: „Упс, мы потеряли его из‑за некомпетентности“».

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«Честно, могли просто уволить сценаристов и дать Кавиллу самому написать сюжет. Не понимаю, ради чего нужно было избавляться от главного актера, который, по сути, и сделал проект успешным».

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«До „Ведьмака“ и DC доходит, что им конец без Кавилла. Великолепно».

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«Вы сами себя троллите? Вам надо было его удержать, а не заниматься вот этим».

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«Охренеть, они на самом деле это написали.

А) Значит, с просмотрами всё настолько плохо
Б) На Лиама Хемсворта повесят всех собак»

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«А ведь вам всего лишь нужно было не менять сюжет и сохранить Генри Кавилла».

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«Им приходится напоминать, что Кавилл в сериале, чтобы его смотрели —
это всё, что мне нужно знать о будущем сериала

А для следующего сезона они что выдумают?»

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Третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки зрителей за всю историю проекта. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb составляет 6,4 балла.

Недовольство поклонников среди прочего вызвал и каст новой части, некоторые исполнители ролей в котором не были похожи на книжных прототипов.

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