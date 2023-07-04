Netflix напомнил, что Генри Кавилл всё ещё играет Ведьмака, но лишь разозлил зрителей

Netflix запустил рекламную кампанию к новому сезону сериала «Ведьмак». В разных точках планеты сервис проецировал надпись «Да, он всё ещё Геральт в третьем сезоне» на стены зданий и каменный утес, а фото опубликовал в твиттере.
Очевидно, стриминговая площадка имела в виду исполнителя главной роли Генри Кавилла. После завершения показа третьей части истории его заменит Лиам Хемсворт в следующих двух сезонах.
Об уходе Кавилла стало известно раньше выхода продолжения сериала. Вероятно, Netflix решил напомнить фанатам, что актер и поклонник одноименной видеоигры пока все ещё занят в проекте. Однако фолловеры аккаунта сервиса считали пост иначе — они решили, что их уговаривают посмотреть новый сезон только ради появления артиста из «Агентов А.Н.К.Л.» и «Человека из стали». А некоторые гадают, что будет в четвертой части, когда на экранах появится Хемсворт.
«Реклама для четвертого сезона: „Упс, мы потеряли его из‑за некомпетентности“».
«Честно, могли просто уволить сценаристов и дать Кавиллу самому написать сюжет. Не понимаю, ради чего нужно было избавляться от главного актера, который, по сути, и сделал проект успешным».
«До „Ведьмака“ и DC доходит, что им конец без Кавилла. Великолепно».
«Вы сами себя троллите? Вам надо было его удержать, а не заниматься вот этим».
«Охренеть, они на самом деле это написали.
А) Значит, с просмотрами всё настолько плохо
Б) На Лиама Хемсворта повесят всех собак»
«А ведь вам всего лишь нужно было не менять сюжет и сохранить Генри Кавилла».
«Им приходится напоминать, что Кавилл в сериале, чтобы его смотрели —
это всё, что мне нужно знать о будущем сериала
А для следующего сезона они что выдумают?»
Третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки зрителей за всю историю проекта. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb составляет 6,4 балла.
Недовольство поклонников среди прочего вызвал и каст новой части, некоторые исполнители ролей в котором не были похожи на книжных прототипов.