«Ведьмака» продлили на пятый сезон

Netflix продлил сериал «Ведьмак» на пятый сезон, рассказала в интервью Deadline кастинг-директор шоу Софи Холланд. Сейчас стриминг готов показать лишь третий сезон.
«Мы только собираемся начать съемки четвертого сезона с Лиамом Хемсвортом. Затем будет небольшой перерыв, после чего мы сразу приступим к пятому сезону», — сообщила Холланд. Точную дату начала съемок она не назвала.
К релизу готов лишь третий сезон «Ведьмака». Он стартует 29 июня, но сперва выйдет только первая половина. Как это было с четвертой частью «Очень странных дел», Netflix разделит третий сезон «Ведьмака» на два тома, премьера второго состоится в июле.
Третья часть фэнтези-шоу станет последней для Генри Кэвилла в главной роли. На съемках четвертой его сменит Лиам Хемсворт. Кэвилл займется другими проектами.
Шоу про беловласого убийцу чудовищ было хитом стримингового сервиса с самого первого сезона. Кроме основного шоу Netflix успел выпустить анимационный проект и спин-офф, действие которого перенесли на тысячу лет назад, а также работает над еще одним проектом о банде «Крысы» с участием Дольфа Лундгрена.
Тем временем автор оригинальных игр CD Project Red разрабатывает ремейк первой части с открытым миром.