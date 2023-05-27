«Ведьмака» продлили на пятый сезон

Шоу про беловласого убийцу чудовищ было хитом стримингового сервиса с самого первого сезона. Кроме основного шоу Netflix успел выпустить анимационный проект и спин-офф, действие которого перенесли на тысячу лет назад, а также работает над еще одним проектом о банде «Крысы» с участием Дольфа Лундгрена.