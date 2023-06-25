«Better Call Lukashenko»: как твиттер реагирует на мятеж Пригожина

Главный герой мятежа Евгений Пригожин оставил многих неудовлетворенными. Глава ЧВК много наобещал, но дело до конца ни он, ни его бойцы так и не довели. Кому‑то он показался типичным инфомошенником, а кто‑то опять перепутал мужчину с музыкальным продюсером и пожалел певицу Валерию. Что теперь случится с 4 млрд рублей, конфискованными из офиса в отеле «Трезини», тоже остается неясным.