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«Better Call Lukashenko»: как твиттер реагирует на мятеж Пригожина

Максим Саблин
Сегодня в 10:37

В твиттере обсуждают неудавшийся мятеж ЧВК «Вагнер». Пользователи удивляются действиям Евгения Пригожина краткосрочности произошедшего и поразительным дипломатическим качествам Александра Лукашенко.

Многие отметили масштабность событий и множество инфоповодов. В то же время их поставили в тупик краткосрочность марша «вагнеров» и его безрезультатность.

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Часть комментаторов восприняла выступление военной компании как фильм или сериал. Им кажется, сценаристы слабо постарались над сюжетом произведения, концовка нелогична, а спасителем и вовсе оказывается второстепенный персонаж!

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Главный герой мятежа Евгений Пригожин оставил многих неудовлетворенными. Глава ЧВК много наобещал, но дело до конца ни он, ни его бойцы так и не довели. Кому‑то он показался типичным инфомошенником, а кто‑то опять перепутал мужчину с музыкальным продюсером и пожалел певицу Валерию. Что теперь случится с 4 млрд рублей, конфискованными из офиса в отеле «Трезини», тоже остается неясным.

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В твиттере также отметили навыки президента Беларуси в разрешении конфликтов. Вот сериал про него, вероятно, мог бы получиться неплохим. Ещё такой переговорщик помог бы в общении с родными или возвращении российского спорта на мировые соревнования.

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То, что мятеж успокоился к вечеру, заставил москвичей задаться вопросом, оставят ли им выходной. А вот жителей других регионов возмутило, что свободный день получили только жители столицы.

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Пользователи подумали и о главных жертвах выступления Пригожина: о купивших доллары по 100 рублей и билеты в Стамбул за 300 тыс. россиянах; жителях Липецкой области, где разрушили дорожное полотно, чтобы остановить ЧВК; сотрудниках рекламных агентств, которым теперь придется перевешивать баннеры «Вагнера»; и, конечно, авторах сатирических аккаунтов, ведь теперь им не о чем писать.

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Главный вопрос воскресенья: а что мы теперь будем обсуждать? Вернемся к миллионерам в батискафе или снова посмотрим «Залупу Иваныча»?

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Александр ЛукашенкоВалерияЕвгений Пригожин
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