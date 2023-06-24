При обыске офиса Пригожина нашли 4 млрд рублей наличными

Как говорит глава ЧВК «Вагнер», за 10 лет существования компании для расчета с сотрудниками он использует только наличные деньги, и это закреплено в трудовых договорах, которые он старается соблюдать. «Когда мы работали в Африке, на Украине и других странах, всех устраивали наличные, а теперь пришли с обысками. Ничего страшного», — добавил он.