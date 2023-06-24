При обыске офиса Пригожина нашли 4 млрд рублей наличными

При обыске офиса Евгения Пригожина в Петербурге ФСБ изъяла 4 млрд рублей наличными, сообщает корреспондент «Фонтанки». Глава ЧВК «Вагнер» подтвердил, что силовики нашли зарплату его сотрудников.
С утра обыски проходят в центре ЧВК «Вагнер» и отеле «Трезини», где находится рабочий кабинет Пригожина, рассказали журналисты издания. В них зашли сотрудники ФСБ, Росгвардии и ОМОН.
Во дворе у отеля правоохранителей заинтересовала белая «Газель», которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели десятки коробок, полных пятитысячных купюр.
При пересчете средств оказалось, что в машине было около 4 млрд рублей наличными. О назначении средств силовики не сообщали.
Евгений Пригожин прокомментировал находку ФСБ в своем телеграм-канале. По его словам, в коробках находилась зарплата сотрудников бизнесмена.
«У меня обнаружена не одна „Газель“. У меня обнаружена „Газель“ и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемые компенсации „Груз 200“ и другие вопросы», — объяснил он.
Как говорит глава ЧВК «Вагнер», за 10 лет существования компании для расчета с сотрудниками он использует только наличные деньги, и это закреплено в трудовых договорах, которые он старается соблюдать. «Когда мы работали в Африке, на Украине и других странах, всех устраивали наличные, а теперь пришли с обысками. Ничего страшного», — добавил он.