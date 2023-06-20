«Залупа Иваныча»: в сети вирусится мем про кино для любой аудитории

Кинофраншизу о половом органе, конечно, не смог обойти вниманием самый известный кинокритик России Антон Долин**. Ему сразу придумали обложку для ролика и тему для подкаста. А еще этот несуществующий российский фильм собрал овации в Каннах, отправился на фестиваль в Берлине и «Сандэнс», а также получил адаптации от Netflix и японских аниматоров. На такое не грех и с друзьями сходить.