«Залупа Иваныча»: в сети вирусится мем про кино для любой аудитории

В сети вирусится мем про «Залупу Иваныча» — несуществующий российский фильм для совершенно любой аудитории.
Вероятно, оригинальная картинка появилась в мем-паблике Academy of Wasted Cinematographists 17 июня и была предложена пользователем Мустафой Магомедовым.
На ней изображен вояк-зумер, который плачет от ненависти к типичной российской комедии «Залупа Иваныча», но очень рад посмотреть то же кино, посвященное мрачной российской глубинке.
У изображения быстро появилось продолжение, где фанат эссе от «Кинопоиска» с открытым ртом узнает о сложной кинематографии «Залупы Иваныча» из очередного ролика. А его коммунистически настроенный коллега смотрит обзор на этот фильм от Гоблина и Клима Саныча.
Цепочка продолжилась: пользователи стали добавлять в мем версии для фанатов BadComedian, киноэссеиста ЧБУ, интервьюеров Юрия Дудя* и Николая Солодникова, реакт-блогера KennethOnline и блогера-историка Redroom. Конечно, не обошлось и без множества вариантов для политических комментаторов.
Вероятно, пика «Залупа Иваныча» достигла, когда попала в руки студии А24. Свою версию даже снял режиссер «Всех страхов Бо» Ари Астер.
Политик Михаил Светов и журналист Юрий Дудь признаны в России иностранными агентами.
Политик Максим Кац, журналист Юрий Дудь и Антон Долин признаны в России иностранными агентами.
Блогер Майкл Наки признан в России иностранным агентом.
Кинофраншизу о половом органе, конечно, не смог обойти вниманием самый известный кинокритик России Антон Долин**. Ему сразу придумали обложку для ролика и тему для подкаста. А еще этот несуществующий российский фильм собрал овации в Каннах, отправился на фестиваль в Берлине и «Сандэнс», а также получил адаптации от Netflix и японских аниматоров. На такое не грех и с друзьями сходить.
* Юрий Дудь внесен Минюстом в список иноагентов.
** Антон Долин внесен Минюстом в список иноагентов.
Журналист Антон Долин признан в России иностранным агентом.
Журналист Антон Долин признан в России иностранным агентом.