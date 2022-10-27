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В российских вузах появится идеологический предмет «Основы российской государственности»
Виктория Шанина
Сегодня в 16:20

Власти разрабатывают идеологическую дисциплину для российских вузов. Об этом сказал начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев в ходе конференции «ДНК России» в Сочи, пишет «Лента.ру».

Новый предмет получит название «Основы российской государственности». По словам Харичева, в «национальных целях» для сохранения и развития России следует опираться на пять компонентов: патриотизм, доверие граждан, согласие, солидарность и семью.

Харичев добавил, что разработка будущего учебно-методического курса должна быть как минимум трехкомпонентной.

«Обязательно необходима рамка национальных целей, которые должны быть четко провозглашены и понятны. Второе — рамка исторического опыта. Невозможно существовать без своих корней, без источников, поскольку развитие любого государства — это развитие во времени, непрерывный процесс, и здесь заложены вневременные ценности. Еще одна рамка — социологического запроса, потому что, не понимая всей полноты потребностей и установок в обществе, крайне сложно будет конструировать цели и образ будущего российской государственности», — подчеркнул Александр Харичев.

В середине октября в вузах увеличили время изучения истории России. В Минобрнауки считают, что предмет формирует «чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны».

Тем временем в российских школах с 1 сентября 2022 года проводятся патриотические уроки «Разговоры о важном», на которых, в частности, обсуждается спецоперация начиная с 5 класса. Кроме того, в России планируют выпустить новые учебники истории, некоторые главы в которых будут посвящены российской военной операции на Украине.

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Александр Харичев
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