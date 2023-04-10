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Министр просвещения Кравцов: новый учебник истории приведет причины начала военной спецоперации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:10

В новых учебниках истории для старших классов школ будет рассказываться о причинах начала российскими властями военной спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Летом планируем выпустить учебники для 10–11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать. Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — сказал Кравцов в интервью «Российской газете».

Всеобщую историю и историю России в новом учебнике планируется объединить в один курс, поделился министр просвещения. «История в нем [учебнике] не разобщает, а объединяет. Этот учебник должен быть интересным, современным, интерактивным, чтобы с его страниц можно было попасть, например, в Музей Победы или почитать доступные материалы министерства обороны», — сказал он.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли какие‑либо изменения в Едином государственном экзамене в связи с этим, он сообщил, что если будут, то их объявят до 1 сентября.

В августе 2022 года стало известно, что в новых учебниках истории будут главы, посвященные российской военной операции на территории Украины. В российских школах уже проводят уроки, где детям рассказывают о целях и задачах спецоперации.

Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавляет рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории.

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