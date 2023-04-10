Министр просвещения Кравцов: новый учебник истории приведет причины начала военной спецоперации

«Летом планируем выпустить учебники для 10–11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать. Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек — и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО», — сказал Кравцов в интервью «Российской газете».