HBO может снять приквел «Белого лотоса» про героиню Дженнифер Кулидж

Шоураннер «Белого Лотоса» Майк Уайт заявил, что обсуждал съемки приквела сериала, который был бы посвящен Тане Маккуойд, героине Дженнифер Кулидж. Об этом он рассказал на пресс-конференции журналисту Deadline.
«Я абсолютно уверен, что это возможно, мы как раз говорили об этом. Это забавная идея. И сделать Дженнифер, знаете, на 20 лет моложе, это тоже было бы забавно. Я думаю, Дженнифер тоже скажет: „Конечно, давайте сделаем это!“», — сказал Уайт.
Съемки третьего сезона сериала об отеле для очень богатых гостей сейчас проходят в Таиланде, но у Уайта уже есть идея для четвертой части.
«Моя мечта — побывать на всех континентах, так что да, [Австралия] и есть свой собственный континент. Если мы продолжим, то должны будем приехать в Австралию. Это было бы так весело. Очевидно, что здесь огромное количество талантов, а красота неоспорима, поэтому, наверное, здесь есть все условия», — считает продюсер.
Присутствовавшая на встрече с прессой Кулидж поддержала Уайта: «Австралия точно получит мой голос».
Ранее режиссер и сценарист «Белого Лотоса» Майк Уайт намекнул, что действие третьего сезона сосредоточится на «смерти, восточной религии и духовности».
Также известно, что в новой части к своей роли вернется актриса Наташа Ротуэлл, игравшая менеджера спа-салона в первом сезоне «Лотоса».
В сентябре прошлого года «Белый Лотос» стал одним из главных триумфаторов престижной премии «Эмми», забрав сразу пять наград.