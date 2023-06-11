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HBO может снять приквел «Белого лотоса» про героиню Дженнифер Кулидж

Максим Саблин
Сегодня в 13:14

Шоураннер «Белого Лотоса» Майк Уайт заявил, что обсуждал съемки приквела сериала, который был бы посвящен Тане Маккуойд, героине Дженнифер Кулидж. Об этом он рассказал на пресс-конференции журналисту Deadline.

«Я абсолютно уверен, что это возможно, мы как раз говорили об этом. Это забавная идея. И сделать Дженнифер, знаете, на 20 лет моложе, это тоже было бы забавно. Я думаю, Дженнифер тоже скажет: „Конечно, давайте сделаем это!“», — сказал Уайт.

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Съемки третьего сезона сериала об отеле для очень богатых гостей сейчас проходят в Таиланде, но у Уайта уже есть идея для четвертой части.

«Моя мечта — побывать на всех континентах, так что да, [Австралия] и есть свой собственный континент. Если мы продолжим, то должны будем приехать в Австралию. Это было бы так весело. Очевидно, что здесь огромное количество талантов, а красота неоспорима, поэтому, наверное, здесь есть все условия», — считает продюсер.

Присутствовавшая на встрече с прессой Кулидж поддержала Уайта: «Австралия точно получит мой голос».

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Ранее режиссер и сценарист «Белого Лотоса» Майк Уайт намекнул, что действие третьего сезона сосредоточится на «смерти, восточной религии и духовности».

Также известно, что в новой части к своей роли вернется актриса Наташа Ротуэлл, игравшая менеджера спа-салона в первом сезоне «Лотоса».

В сентябре прошлого года «Белый Лотос» стал одним из главных триумфаторов престижной премии «Эмми», забрав сразу пять наград.

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