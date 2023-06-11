HBO может снять приквел «Белого лотоса» про героиню Дженнифер Кулидж

«Моя мечта — побывать на всех континентах, так что да, [Австралия] и есть свой собственный континент. Если мы продолжим, то должны будем приехать в Австралию. Это было бы так весело. Очевидно, что здесь огромное количество талантов, а красота неоспорима, поэтому, наверное, здесь есть все условия», — считает продюсер.