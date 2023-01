От Пиночета до The Killers: что нужно знать о композиторе «Белого лотоса»

Запоминающимся вышел и дебют Тапии де Веера в кино. Британская постапокалиптическая драма «The Girl with All the Gifts», в российском прокате нарвавшаяся на отчаянно банальное название «Новая эра Z», оказалась пусть и многим обязанным «28 дней спустя», но одним из самых оригинальных фильмов на заезженную тему зомби-апокалипсиса. Самостоятельным откровением стал и сопровождавший ее саундтрек — угрюмый, леденящий кровь эмбиент, в который на редкость эффективно вклинивались вокализы еще одной канадки Ким Нойндорф, менеджера и правой руки Тапии де Веера.