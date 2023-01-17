От Пиночета до The Killers: что нужно знать о композиторе «Белого лотоса»

Но гвоздем сериала снова стала тема с начальных титров — дополненная и улучшенная версия «Aloha!», где пропущенный через цифровые фильтры оперный вокал напоминает, что действие второго сезона переместилось в Сицилию, ремикс оригинальной мелодии — что с классикой не шутят, а триумфальный бит-дроп — не то френч-хаус, не то евродэнс. Немудрено, что получивший название «Renaissance» трек без промедления стал не только материалом для новой волны мемов и тикток-видео, но и клубным хитом. Когда именно под него свой недавний концерт в Сиднее начали The Killers, круг окончательно замкнулся: уйдя в свое время из поп-музыки, Тапия де Веер на время спрятался от массивной, стадионного калибра славы — но она его в итоге все равно настигла.