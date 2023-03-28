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Действие третьего сезона «Белого лотоса» будет происходить в Таиланде

Виктория Шанина
Сегодня в 13:19

HBO начал съемки третьего сезона драмы «Белый лотос». Продолжение шоу развернется в Таиланде, пишет Variety со ссылкой на источники, близкие к создателям сериала.

Действие первых двух сезонов «Белого лотоса» происходило в Four Seasons на Гавайях и в Италии. Предположительно, сериал вновь будут снимать в отелях люксовой сети.

В Таиланде расположено четыре отеля Four Seasons: в Бангкоке, Чиангмае, Золотом треугольнике и на острове Самуи. Поэтому предугадать локацию сериала пока сложно, это может быть как город, так и пляж или джунгли.

Variety отмечает, что ранее режиссер и сценарист «Белого Лотоса» Майк Уайт намекнул, что действие третьего сезона развернется в Азии и сосредоточится на «смерти, восточной религии и духовности».

В первом сезоне постояльцы дорогого отеля оказались не только среди роскошных видов на гавайском курорте, но и в паутине интриг. Во втором сезоне «Белого лотоса» происходит убийство и персонажи пытаются выяснить, кто его совершил.

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