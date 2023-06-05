Блогер перенес героев «Гарри Поттера» в мир «Крестного отца» с помощью нейросети

Судя по рисункам приложения, Гарри Поттер в новом сеттинге с малых лет носил бы костюм-тройку, а со временем поменял бы очки на солнцезащитные. Хагрид в таком мире встретил бы мальчика словами: «Ты мафиозо, Гарри». Директор криминального Хогвартса Дамблдор в этой версии сохранил чуточку экстравагантости и променял колдовскую мантию на меховую шубу. Наиболее заметная перемена случилась с Волан-де-Мортом — к злодею вернулся человеческий нос и он стал напоминать игравшего его в фильмах Рэйфа Файнса.