Блогер перенес героев «Гарри Поттера» в мир «Крестного отца» с помощью нейросети

Блогер Demonflyingfox с помощью нейросети Midjourney перенес героев «Гарри Поттера» в Италию. В его версии персонажи магической сказки выглядят как мафиози и не затерялись бы в «Крестном отце».
Судя по рисункам приложения, Гарри Поттер в новом сеттинге с малых лет носил бы костюм-тройку, а со временем поменял бы очки на солнцезащитные. Хагрид в таком мире встретил бы мальчика словами: «Ты мафиозо, Гарри». Директор криминального Хогвартса Дамблдор в этой версии сохранил чуточку экстравагантости и променял колдовскую мантию на меховую шубу. Наиболее заметная перемена случилась с Волан-де-Мортом — к злодею вернулся человеческий нос и он стал напоминать игравшего его в фильмах Рэйфа Файнса.
Блогер Demonflyingfox в первую очередь известен как автор ролика про героев «Гарри Поттера» на показе модного дома Balenciaga. Видео обрело виральную популярность и запустило волну нейросетевых перевоплощений знакомых героев в новых обстоятельствах.
Например, раньше мы уже встречали образы героев книг Джоан Роулинг как из фильма Уэса Андерсона или Советской России. А благодаря другому блогеру мы узнали, что персонажи франшизы могли писать в своих соцсетях.
Обычно для таких мэшапов используют генератор изображений и видео Midjourney. Она позволяет задать картинку с помощью всего лишь набора слов и может не только рисовать, но и стилизует изображение под правдоподобные фото и кадры из фильмов. Вот кто‑то с ее помощью перенес героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х и скрестил Чебурашку с героями западных фильмов и мультиков.