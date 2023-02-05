Нейросеть перенесла героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х

Автор ютьюб-канала LordFetus решил узнать, как выглядели бы герои «Игры престолов», если бы она была американским комедийным сериалом 1990-х. В реализации задумки ему помогла нейросеть Midjourney.
В получившемся видео Ланнистеры и Таргариены будто персонажи «Друзей» или «Сайнфелда». Пользователи в комментариях отмечают, что Санса и Джилли выглядят, как типичные популярные старшеклассницы, а Джоффри — как популярный хулиган.
Ранее с помощью нейросетей в американский ситком 80-х перенесли героев «Простоквашино». Название деревни превратилось в Curled Milks (буквально «свернувшееся молоко»), Дядя Федор стал по созвучию Дядей Фредди, Матроскин обрел прозвище Сейлорс (от английского sailor — «матрос»).
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