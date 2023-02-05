Нейросеть перенесла героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х

В получившемся видео Ланнистеры и Таргариены будто персонажи «Друзей» или «Сайнфелда». Пользователи в комментариях отмечают, что Санса и Джилли выглядят, как типичные популярные старшеклассницы, а Джоффри — как популярный хулиган.