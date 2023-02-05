Реклама
Новости

Нейросеть перенесла героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х

Семён Гудошников
Сегодня в 13:02

Автор ютьюб-канала LordFetus решил узнать, как выглядели бы герои «Игры престолов», если бы она была американским комедийным сериалом 1990-х. В реализации задумки ему помогла нейросеть Midjourney.

В получившемся видео Ланнистеры и Таргариены будто персонажи «Друзей» или «Сайнфелда». Пользователи в комментариях отмечают, что Санса и Джилли выглядят, как типичные популярные старшеклассницы, а Джоффри — как популярный хулиган.

Ранее с помощью нейросетей в американский ситком 80-х перенесли героев «Простоквашино». Название деревни превратилось в Curled Milks (буквально «свернувшееся молоко»), Дядя Федор стал по созвучию Дядей Фредди, Матроскин обрел прозвище Сейлорс (от английского sailor — «матрос»).

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»