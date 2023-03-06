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Книги, сливочное пиво и тусовка «чистокровок» — что публиковали бы в соцсетях герои «Гарри Поттера»

Вчера в 19:00

Действие романов Джоан Роулинг про Гарри Поттера разворачивается в 1990-х годах, тогда о смартфонах нынешнего образца не было и речи — даже в волшебном мире обходились без них. Но если бы герои поттерианы учились в Хогвартсе в наши дни, они наверняка пользовались бы соцсетями. Тиктокерка @julielunethings решила пофантазировать, как выглядели бы их сторис в инстаграме*.

«Инста-сторис»* Гарри Поттера

«Инста-сторис»* Гермионы Грейнджер

«Инста-сторис»* Рона Уизли

«Инста-сторис»* Драко Малфоя

Так, например, Гарри Поттер во время каникул мечтает скорее вернуться в Хогвартс, подкалывает своего врага Драко и не может решить, что или кого любит больше — сливочное пиво или Джинни. Гермиона Грейнджер ведет «уютный аккаунт», по которому очевидна ее любовь к учебе: на фотографиях часто можно увидеть стопки книг и подготовку к сессии, а ее любимое место — гостиная Гриффиндора. Рон Уизли считает обед в большом зале Хогвартса лучшим моментом дня и запечатлевает Гермиону, которая помогает ему с домашним заданием по травологии. Драко Малфой позиционирует себя как «крутого парня», который проводит время только с «чистокровками», грозится «надрать гриффиндорские задницы» во время игры в квиддич и называет зельеварение и защиту от Темных исскуств своим любимым предметом.

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* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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