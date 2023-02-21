«Фраза „мальчик, который выжил“ обрела новый смысл»: как персонажи «Гарри Поттера» жили бы в СССР

Герои «Гарри Поттера» уже побывали в произведениях писателей XIX века: пользователи шутили, что мальчик со шрамом еще в первой части убил бы Волан-де-Морта, и весь остаток сюжета мучился бы от угрызений совести — все по канонам Достоевского. Пользователи продолжают экспериментировать с нейросетью Midjourney, которая способна объединять любые миры. На этот раз выбор пал на все ту же фантастическую вселенную, придуманную Джоан Роулинг, и вполне реальное пространство Советского Союза.
На сгенерированных изображениях Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли впервые отправляются на учебу в волшебную школу, но выглядят откровенно невесело. За окном снег, а экспресс напоминает старую электричку с жесткими сидениями. А когда они прибывают в Хогвартс, оказывается, что он похож на здание Исторического музея на Красной площади в Москве.
Комментаторы считают, что главный злодей Волан-де-Морт теперь «выглядит как типичный бандит из 90-х». Глядя на остальных персонажей, под роликом сочинили альтернативный сюжет, в котором Гарри «стал спортсменом в 90-х и подтянул братву из Хогвартса, чтобы вместе работать на Черкизовском [рынке]». Но закончилось все мрачно: «Кто в Азкабане двадцатку чалится, кому „Авада Кедавру“„Авада Кедавра“ — смертельное заклинание во вселенной „Гарри Поттера“. сделали, а кто‑то увлекся всякими зельями и не смог слезть». Пользователи считают, что теперь фраза «мальчик, который выжил»Так называется первая глава книги «Гарри Поттер и Философский камень». обрела новый смысл.
Другие придумывают названия, которые отражали бы дух СССР. Среди вариантов — «Гарри Поттер и узник ГУЛАГа», «Гарри Поттер и Орден коммуниста», «Гарри Поттер и капиталист-полукровка» и «Гарри Поттер и смертельная водка».