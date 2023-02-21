«Фраза „мальчик, который выжил“ обрела новый смысл»: как персонажи «Гарри Поттера» жили бы в СССР

Комментаторы считают, что главный злодей Волан-де-Морт теперь «выглядит как типичный бандит из 90-х». Глядя на остальных персонажей, под роликом сочинили альтернативный сюжет, в котором Гарри «стал спортсменом в 90-х и подтянул братву из Хогвартса, чтобы вместе работать на Черкизовском [рынке]». Но закончилось все мрачно: «Кто в Азкабане двадцатку чалится, кому „Авада Кедавру“„Авада Кедавра“ — смертельное заклинание во вселенной „Гарри Поттера“. сделали, а кто‑то увлекся всякими зельями и не смог слезть». Пользователи считают, что теперь фраза «мальчик, который выжил»Так называется первая глава книги «Гарри Поттер и Философский камень». обрела новый смысл.