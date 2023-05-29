Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин назначен ректором «Высшей школы сценических искусств» («Театральная школа Константина Райкина» или ВШСИ). Об этом говорится на сайте театральной школы.
«С вступлением Константина Райкина в должность ректора завершился период правовой неопределенности, продолжавшийся в Школе в течение полутора лет. В настоящее время все юридические вопросы полностью урегулированы. Коллектив ВШСИ отдает должное роли г-на Полянкина в основании и развитии Школы», — сказано в сообщении.
Райкин сохранит за собой должность художественного руководителя Школы. Он отметил, что после долгого перерыва набирает студентов на свой смешанный актерско-режиссерский курс.
В апреле 2022 года Анатолий Полянкин, бывший тогда ректором ВШСИ, уволил Райкина с поста худрука. Райкин через суд потребовал восстановить его в должности, заявив, что Полянкин «неделями» не появлялся на рабочем месте.
Позже выяснилось, что еще в декабре 2021 года Райкин обвинил Поляникна в краже помещений фонда имени А. И. Райкина, в том числе здания ВСШИ. Было возбуждено уголовное дело, Полянкину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
В мае 2022-го Райкин был избран врио ректора ВШСИ. В конце июня того же года Полянкин скончался после госпитализации в тяжелом состоянии.