Константин Райкин назначен ректором «Высшей школы сценических искусств»

Позже выяснилось, что еще в декабре 2021 года Райкин обвинил Поляникна в краже помещений фонда имени А. И. Райкина, в том числе здания ВСШИ. Было возбуждено уголовное дело, Полянкину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.