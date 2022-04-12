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Константина Райкина уволили из Театральной школы Константина Райкина

Виктория Шанина
Сегодня в 13:17

Ректор Высшей школы сценических искусств (бывшая Театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с должности художественного руководителя вуза. Об этом пишет журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета школы.

«Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», — говорится в письме студсовета.

24 марта Анатолий Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года. Причиной такого решения стало «существенное ухудшение материального положения института».

Согласно заявлению студсовета, 1 апреля студентов и педагогов Высшей школы сценических искусств не пустили в аудитории по распоряжению ректора.

«Ректор лишил Школу имени Константина Райкина, а затем своим приказом попытался приостановить учебный процесс в школе. Анатолий Полянкин не только не согласовал этот перерыв с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы, но и не озвучил своих дальнейших планов на восстановление „приостановленного“ образовательного процесса», — говорится в тексте обращения студентов.

5 апреля суд запретил приостановку деятельности вуза, удовлетворив коллективный иск студентов. Согласно решению суда, учащиеся смогут закончить год и сдать экзамены.

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