Уволившего Константина Райкина ректора ВШСИ отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин, который недавно уволил художественного руководителя театрального вуза Константина Райкина, оказался под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве. Об этом сообщило агентство «Москва».

Бабушкинский суд Москвы избрал в отношении Полянкина такую меру пресечения вплоть до 3 мая. На домашнем аресте настаивали следователи УВД по Северо-Восточному округу столицы. В каком статусе ректор ВШСИ фигурирует в деле, не уточняется.

ТАСС рассказал, что Полянкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили в декабре 2021 года после заявления Константина Райкина о хищении Полянкиным помещений его фонда.

12 апреля стало известно, что Полянкин уволил Райкина с должности художественного руководителя вуза, ранее известного как Театральная школа Константина Райкина. В студсовете ВШСИ это решение назвали «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».

Учащиеся призвали Рособрнадзор «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения». Их поддержала актриса Анна Чиповская. Райкин заявил, что Полянкин хочет «прибрать к рукам» вуз.