Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве

Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин скончался в одной из московских клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Василия Куликова.

По его словам, Полянкин умер 29 июня в районе 15.00–16.00 в реанимации больницы, куда он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Куликов отметил, что его подзащитный за минувший месяц дважды попадал в реанимацию в связи с ухудшением состояния здоровья.

Последние месяцы жизни Полянкин провел под домашним арестом. В середине апреля Бабушкинский суд Москвы избрал в отношении Полянкина такую меру пресечения вплоть до 3 мая в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). 29 июня суд продлил срок действия меры пресечения.

Уголовное дело возбудили в декабре 2021 года после заявления Константина Райкина о хищении Полянкиным помещений его фонда. Вину он отрицал.

12 апреля стало известно, что Полянкин уволил Райкина с должности художественного руководителя вуза, который с момента основания был известен как Театральная школа Константина Райкина.

В студсовете ВШСИ это решение назвали «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов». Учащиеся призвали Рособрнадзор «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения». Их поддержала актриса Анна Чиповская. Райкин заявил, что Полянкин хочет «прибрать к рукам» вуз.