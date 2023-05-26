Gap подаст иск в суд к Канье Уэсту на 2 млн долларов

В начале декабря рэпер дал четырехчасовое интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором несколько раз сказал о еврейском заговоре и заявил, что «в каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере». По мнению музыканта, «еврейские медиа заставили нас считать, что нацисты и Гитлер не принесли в мир ничего ценного». Затем рэпер опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида, — и получил новый бан от Twitter, теперь уже под руководством Илона Маска.