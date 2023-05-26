Gap подаст иск в суд к Канье Уэсту на 2 млн долларов

Компания Gap подала иск к рэперу Канье Уэсту на общую сумму 2 млн долларов. Об этом сообщает Hypebae.
Ретейлер обвиняет музыканта в нарушении контракта по аренде недвижимости и в порче имущества. Gap утверждает, что Уэст «внес несанкционированные изменения» в помещение в Лос-Анджелесе, которое принадлежало Art City Center и находилось в субаренде у Gap.
В иске говорится, что рэпер снял потолочные светильники, установил пандус, построил стену и демонтировал три ванные комнаты. «Не восстановив вышеуказанные изменения в помещениях, которые [Уэст] сделал без участия или одобрения Gap, [Уэст] нарушил стратегическое соглашение и прямо и косвенно заставил Gap понести расходы на ремонт и восстановление помещений», — говорится в заявлении компании.
В 2022 году Канье Уэст постоянно оказывался в центре скандалов. В начале октября его аккаунт в инстаграме* заблокировали за антисемитизм в сообщениях к рэперу Diddy. Давний партнер музыканта adidas разорвал контракт с ним.
Gap, а также конгломерат Kering отказались от сотрудничества с рэпером. Это случилось после того, как Уэст представил на Парижской неделе моды футболки бренда Yeezy со слоганом «White Lives Matter», который прочно связан с ультраправыми и неонацистами в американской повестке.
В начале декабря рэпер дал четырехчасовое интервью американскому конспирологу Алексу Джонсу, в котором несколько раз сказал о еврейском заговоре и заявил, что «в каждом человеке есть что‑то ценное, в особенности в Гитлере». По мнению музыканта, «еврейские медиа заставили нас считать, что нацисты и Гитлер не принесли в мир ничего ценного». Затем рэпер опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида, — и получил новый бан от Twitter, теперь уже под руководством Илона Маска.
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