Варламов* и Слепаков* оспорят статус иноагентов в суде

Илья Варламов* и Семен Слепаков* подали иски к Минюсту, карточки их дел появились в базе Замоскворецкого суда.
Блогер и продюсер оспаривают решения о признании их иностранными агентами, уточняют РИА Новости.
Варламов оказался в списке Минюста 23 марта. Ведомство считает, что блогер «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти, решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников».
«Со своей стороны, я точно знаю, что ничего не делал, чтобы не попасть в этот список. Люди, которые смотрят мои ролики, знают, что с самых первых дней [на эту новость — прим. ред.] я старался работать честно и открыто. Не было тем, которые я игнорировал или сглаживал углы. Если ты однажды зайдешь в лабиринт самоцензуры, выйти из него практически невозможно. За все годы, что я занимался журналистикой, я с самого начала выстраивал процессы так, чтобы оставаться независимым и быть честным и открытым с аудиторией. Закон об иноагентах за тем и нужен, чтобы максимально осложнять работу независимых журналистов. <…> С сегодняшнего дня работать мне и моей команде будет гораздо сложнее», — так Варламов комментировал тогда иноагентский статус.
Семен Слепаков попал в реестр 14 апреля. Минюст поясняет, что продюсер «получал поддержку от иностранных источников», выступал против военной операции на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации». За две недели до этого одну из его песен проверяли на дискредитацию армии России. Также его имя убрали из титров сериала «Неприличные деньги», над сценарием которого он работал, а проект пропал из сетки ТНТ после двух показанных серий.