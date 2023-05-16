Варламов* и Слепаков* оспорят статус иноагентов в суде

«Со своей стороны, я точно знаю, что ничего не делал, чтобы не попасть в этот список. Люди, которые смотрят мои ролики, знают, что с самых первых дней [на эту новость — прим. ред.] я старался работать честно и открыто. Не было тем, которые я игнорировал или сглаживал углы. Если ты однажды зайдешь в лабиринт самоцензуры, выйти из него практически невозможно. За все годы, что я занимался журналистикой, я с самого начала выстраивал процессы так, чтобы оставаться независимым и быть честным и открытым с аудиторией. Закон об иноагентах за тем и нужен, чтобы максимально осложнять работу независимых журналистов. <…> С сегодняшнего дня работать мне и моей команде будет гораздо сложнее», — так Варламов комментировал тогда иноагентский статус.