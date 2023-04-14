Минюст признал актера Семена Слепакова иностранным агентом

Министерство юстиции внесло актера Семена Слепакова в реестр иностранных агентов. Помимо него, в перечень вошли еще три человека и четыре организации.
Иноагентами признали мультипликатора Павла Мунтяна, известного как создатель проекта «Mr. Freeman», журналиста и бывшего специального корреспондента «Новой газеты» Павла Каныгина и экс-депутата Госдумы Игоря Яковенко.
Кроме того, реестр иноагентов пополнили Фонд Карнеги за международный мир, издания «Агентство» и «Полигон», а также правозащитное объединение «Радужная ассоциация».
По словам Минюста, Слепаков «получал поддержку от иностранных источников», выступал против военной операции на Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».
Яковенко же призывал к борьбе с действующей властью и участвовал в создании материалов иноагентов. Мунтян распространял материалы, созданные иноагентами, и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.
Каныгин распространял сообщения иностранных агентов и иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, дискредитировал деятельность ВС РФ.
Фонд Карнеги, как отметило ведомство, распространял недостоверную информацию об органах власти, «направленную на деструктивное идеологическое воздействие на граждан Российской Федерации», и дискредитировал армию.
«Агентство» и «Полигон» также распространяли материалы иноагентов. Главные редакторы этих изданий включены в реестр иностранных агентов. «Радужная ассоциация» занималась пропагандой ЛГБТ-отношений.
Две организации были исключены из реестра иноагентов в связи с ликвидацией. Ими стали «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и «Экологическая вахта Сахалина».