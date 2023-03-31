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Семена Слепакова проверят по статье о дискредитации ВС

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:03

Полиция Москвы проверяет музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации. Об этом сообщает ТАСС.

Слепакову грозит либо штраф, либо административный арест. В настоящее время он находится не в России. Поводом для проверки стала ранее вышедшая песня артиста под названием «Колыбельная». В ней звучит критика и высмеивание специальной военной операции на территории Украины.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Надеемся, что у нас закон работает для всех, и Слепаков не избежит наказания, понесет ответственность по всей строгости закона РФ», — сказал он.

Ранее в ответ на «Колыбельную» сенатор Константин Долгов предложил лишить Слепакова российского гражданства и запретить ему выступать в стране. С такой инициативой согласен и депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он считает, что этой песней Слепаков оскорбил «чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину».

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Семен СлепаковВиталий БородинКонстантин ДолговСултан Хамзаев
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