Семена Слепакова проверят по статье о дискредитации ВС

Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Надеемся, что у нас закон работает для всех, и Слепаков не избежит наказания, понесет ответственность по всей строгости закона РФ», — сказал он.