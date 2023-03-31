Семена Слепакова проверят по статье о дискредитации ВС

Полиция Москвы проверяет музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации. Об этом сообщает ТАСС.
Слепакову грозит либо штраф, либо административный арест. В настоящее время он находится не в России. Поводом для проверки стала ранее вышедшая песня артиста под названием «Колыбельная». В ней звучит критика и высмеивание специальной военной операции на территории Украины.
Обращение с просьбой провести проверку написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. «Надеемся, что у нас закон работает для всех, и Слепаков не избежит наказания, понесет ответственность по всей строгости закона РФ», — сказал он.
Ранее в ответ на «Колыбельную» сенатор Константин Долгов предложил лишить Слепакова российского гражданства и запретить ему выступать в стране. С такой инициативой согласен и депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он считает, что этой песней Слепаков оскорбил «чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину».