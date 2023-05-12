Земфира* подала иск к Минюсту. Певица требует снять с нее статус иноагента

Артистка просит признать незаконным решение Минюста внесли ее имя в реестр иноагентов. В перечень Земфира* попала 10 февраля якобы из‑за того, что давала концерты «в недружественных странах» и высказывалась против военной операции на территории Украины, а также получала поддержку от зарубежных источников.