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Земфира* подала иск к Минюсту. Певица требует снять с нее статус иноагента

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:24

Российская певица Земфира* обратилась в суд с требованием снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Артистка просит признать незаконным решение Минюста внесли ее имя в реестр иноагентов. В перечень Земфира* попала 10 февраля якобы из‑за того, что давала концерты «в недружественных странах» и высказывалась против военной операции на территории Украины, а также получала поддержку от зарубежных источников.

Земфира*, очевидно, не согласна с заключением министерства. Когда состоится слушание по ее иску, пока неизвестно. Дата заседания еще не назначена.

За последнее время целый ряд музыкантов были признаны в России иноагентами. Среди них оказались, помимо Земфиры*, Монеточка, фронтмен Little Big Илья Прусикин, Noize MC, Оксимирон.

Земфира* не комментировала публично свое включение в реестр иноагентов. После начала боевых действий на территории Украины она покинула Россию. Затем артистка выпустила треки «Не стреляйте» и «Мясо», посвященные событиям на Украине.

*Земфира Рамаданова, а также Монеточка (Елизавета Гырдымова), Илья Прусикин, Noize MC (Иван Алексеев) и Оксимирон (Мирон Федоров) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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Минюст России
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Мирон ФедоровИлья ПрусикинЕлизавета ГырдымоваИван Алексеев
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