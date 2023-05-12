Земфира* подала иск к Минюсту. Певица требует снять с нее статус иноагента

Российская певица Земфира* обратилась в суд с требованием снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.
Артистка просит признать незаконным решение Минюста внесли ее имя в реестр иноагентов. В перечень Земфира* попала 10 февраля якобы из‑за того, что давала концерты «в недружественных странах» и высказывалась против военной операции на территории Украины, а также получала поддержку от зарубежных источников.
Земфира*, очевидно, не согласна с заключением министерства. Когда состоится слушание по ее иску, пока неизвестно. Дата заседания еще не назначена.
За последнее время целый ряд музыкантов были признаны в России иноагентами. Среди них оказались, помимо Земфиры*, Монеточка, фронтмен Little Big Илья Прусикин, Noize MC, Оксимирон.
Земфира* не комментировала публично свое включение в реестр иноагентов. После начала боевых действий на территории Украины она покинула Россию. Затем артистка выпустила треки «Не стреляйте» и «Мясо», посвященные событиям на Украине.
*Земфира Рамаданова, а также Монеточка (Елизавета Гырдымова), Илья Прусикин, Noize MC (Иван Алексеев) и Оксимирон (Мирон Федоров) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.