Максим Галкин* оспорит статус иноагента в суде

Шоумен Максим Галкин* подал иск против Минюста РФ, признавшего его иноагентом, говорится в карточке дела в Замоскворецком районном суде.
Артист требует отменить решение о признании его иноагентом, уточняет телеграм-канал Mash. Его заявление было зарегистрировано 11 мая, но текст пока не опубликован.
Галкина признали иностранным агентом 16 сентября 2022 года. Министерство юстиции считает, что он занимается политической деятельностью и получает финансирование с Украины. Пресс-секретарь Путина в то время заявил, что артист «делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути».
«От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. Я не продаю свое мнение и свои мысли. И не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — прокомментировал включение в реестр Галкин.
Юморист покинул Россию вскоре после начала военных действий на Украине. За границей он стал давать концерты, часть выручки направил на помощь беженцам из этой страны. Также он публично критиковал спецоперацию в соцсетях. Например, 24 февраля он написал: «Не передать словами, что я чувствую! Как это все возможно».
Галкин не первый артист, оспаривающий статус иноагента. Ранее аналогичный иск подала Земфира*, которую включили в реестр за «поддержку Украины» и «концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации».
** Минюст признал их иностранными агентами.