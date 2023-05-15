Максим Галкин* оспорит статус иноагента в суде

«От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Я как раньше шутил над политиками нашими, так и буду продолжать шутить. Я не продаю свое мнение и свои мысли. И не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — прокомментировал включение в реестр Галкин.