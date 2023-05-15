Данила Козловский уйдет в отпуск до конца года по личным обстоятельствам

Переносы спектаклей с Козловским начались после доноса на него активиста Виталия Бородина, известного жалобами на СМИ и артистов. Тот попросил проверить Козловского на дискредитацию армии, заявив, что актер осуждает спецоперацию, а в одном из интервью призвал россиян выходить на протесты. Также Бородин утверждал, что Козловский переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».