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Данила Козловский уйдет в отпуск до конца года по личным обстоятельствам

Семён Гудошников
Сегодня в 17:53

Актер Данила Козловский написал в своем телеграм-канале, что решил уйти в отпуск до конца 2023 года. Свое решение он объяснил личными обстоятельствами.

Козловский также сказал, что майские спектакли в МДТ — Театре Европы с его участием отменены.

Переносы спектаклей с Козловским начались после доноса на него активиста Виталия Бородина, известного жалобами на СМИ и артистов. Тот попросил проверить Козловского на дискредитацию армии, заявив, что актер осуждает спецоперацию, а в одном из интервью призвал россиян выходить на протесты. Также Бородин утверждал, что Козловский переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».

Козловский в ответ заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских», и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.

Актер подал ответный иск на Бородина о защите чести и достоинства. Однако Пресненский суд Москвы отклонил заявление, объяснив это отсутствием в поданных материалах исчерпывающих данных об ответчике. Московской прокуратуре поручено провести проверку в отношении Козловского.

Вечером 5 мая в Петербурге опечатали двери Малого драматического театра, где выступает актер. На дверях театра появилась бумажка, где говорится о проверке Роспотребнадзора и о закрытии театра до 12 мая.

10 мая суд зарегистрировал административное дело в отношении МДТ по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Однако на следующий день суд вернул материалы составителям, заявив, что в протоколе не указано, как выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью. 12 мая дело в отношении театра было зарегистрировано повторно.

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Данила КозловскийВиталий Бородин
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