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Генпрокуратуру попросили проверить актера Данилу Козловского на дискредитацию армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 04:06

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить актера Данилу Козловского на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом cообщил ТАСС.

Бородин заявил, что длительное время следит за деятельностью и высказываниями Козловского. По словам Бородина, артист осуждает военную операцию на территории Украины и в одном интервью призывал россиян выходить на акции протеста.

Также глава Федерального проекта по безопасности отметил, что Козловский переехал в США, якобы «чтобы дистанцироваться от России». Однако в настоящее время, по информации Бородина, актер намерен вернуться в Россию и выступить в театрах Москвы и Петербурга.

«Учитывая публичность высказываний Козловского Д.В., считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонаружения, предусмотренного ч.1. ст. 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан»), — указано в обращении.

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Данила КозловскийВиталий Бородин
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