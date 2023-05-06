В Петербурге опечатали МДТ. Ранее в театре перенесли спектакли с Данилой Козловским

Читатели прислали изданию фото входа в театр. На его дверях приклеена бумажка, где говорится о проверке Роспотребнадзора и о закрытии театра до 12 мая.
Собеседники «Фонтанки», близкие к учреждению, тоже сказали о некой проверке в театре. Кто ее проводит и с чем она связана, они не уточнили. В самом МДТ ситуацию пока не комментировали.
Ранее в театре перенесли два спектакля с участием Данилы Козловского. В МДТ заявили, что вынуждены были это сделать и выразили надежду, что показы состоятся.
Переносы происходят на фоне доноса активиста Виталия Бородина, известного жалобами на СМИ и артистов. Тот попросил проверить Козловского на дискредитацию армии, заявив, что актер осуждает спецоперацию, а в одном из интервью призвал россиян выходить на протесты. Также Бородин утверждал, что Козловский переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России».
Козловский в ответ заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских» и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.
Актер подал ответный иск на Бородина о защите чести и достоинства. Однако Пресненский суд Москвы отклонил заявление, объяснив это отсутствием в поданных материалах исчерпывающих данных об ответчике. Московской прокуратуре поручено провести проверку в отношении Козловского.