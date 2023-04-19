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Козловский подал в суд на активиста Бородина, который призывал проверить актера на дискредитацию ВС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:57

Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Виталию Бородину, который ранее призывал проверить его на дискредитацию ВС РФ и иностранное финансирование. Пресненский суд Москвы документ зарегистрировал, сообщает РИА «Новости».

Бородин, называющий себя главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, в начале апреля обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского. Артист осуждает военную операцию на территории Украины и в одном интервью призывал россиян выходить на акции протеста, уверял активист. Также Козловский переехал в США, якобы «чтобы дистанцироваться от России», утверждал Бородин.

Козловский в своем телеграм-канале раскритиковал «СМИ без критического мышления», которые «подхватили фантазии господина Бородина и приписали мне все смертные грехи». Актер заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских», и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.

Бородин известен жалобами на СМИ и артистов. В апреле во время передачи «Место встречи» на телеканале НТВ Бородина обвинили в пиаре, начался скандал и тот ушел из студии.

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Виталий БородинДанила Козловский
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